Ferrero Rocher entra nel mercato delle tavolette di cioccolato

23 Settembre 2021 – 15:00

Ferrero Rocher in versione tavoletta (Ferrero)È servito il lavoro di un team di 50 persone e tre anni di studio per trasformare le praline Ferrero Rocher in tavolette. Dopo l’ingresso in aprile nel mercato dei gelati confezionati (con Ferrero Rocher, Raffaello ed EstaThé), che vale 1,9 miliardi di euro solo in Italia, ora la compagnia di dolciumi entra per la prima volta nella sua storia anche in quello delle tavolette di cioccolato, che nel nostro paese vale 578 milioni di euro tra grande distribuzione, discount e canale tradizionale. Con 439 milioni di euro, prevale la quota Gdo che è presidiata da due player per oltre il 45% e nel 2020 ha visto la presenza di 103 referenze totali.

Ora Ferrero porta le sue, in confezioni da 90 grammi nei gusti cioccolato fondente, al latte e bianco, citate nell’ordine di preferenza del pubblico: 37, 24 e 4 per cento. Dopo il lancio nel 1982 e la versione gelato introdotta in aprile, ecco quindi la terza versione di Ferrero Rocher, elaborata dopo aver sviluppato 300 tipi di ricette prima di trovare quella definitiva. Una innovazione di prodotto che nell’aspetto esteriore ricorda la forma sferica della specialità originale, con piccole cupole sopra ogni quadratino e un ripieno cremoso in diversi strati, con la classica granella e cioccolato da cacao 100% sostenibile. Il gruppo Ferrero, peraltro, in estate aveva già annunciato anche l’arrivo delle tavolette Raffaello, il dolcetto al cocco prodotto sin dal 1990.

Il lancio del nuovo prodotto avverrà in ottobre e oltre che in Italia, coinvolgerà anche in Germania, Regno Unito, Russia, Austria, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. L’anno prossimo si prevede lo sbarco anche in Spagna, Portogallo e Stati Uniti. Il bilancio consolidato del gruppo, chiuso in agosto 2020 ha registrato un fatturato di 12,3 miliardi di euro, con un incremento del +7,8% rispetto all’anno precedente, e vendite di prodotti finiti aumentate di circa l’1,5%, trainate dai mercati di Stati Uniti, Germania, Francia e Italia.

