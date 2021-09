Che cosa significa il titolo del terzo film di Animali Fantastici?

È stato annunciato nelle scorse ore il titolo ufficiale del terzo film di Animali fantastici: il nuovo capitolo della saga creata da J.K. Rowling e legata all’universo di Harry Potter, infatti, porterà il sottotitolo de I segreti di Silente. La nuova avventura, inizialmente prevista in uscita nel luglio 2022, è stata anche anticipata di tre mesi e arriverà ora nelle sale a partire dal 15 aprile 2022. Un anticipo eloquente rispetto alle incertezze che riguardano il mondo del cinema in generale e questa pellicola in particolare: dopo i vari rimandi legati alla pandemia, sembra che Warner Bros. abbia riacquisito fiducia nelle sale, anche dopo il successo del recente Dune; sembrano inoltre superati i tumulti legati all’allontanamento di Johnny Depp, l’interprete originale del villain Grindelwald, sostituito in corsa da Mads Mikkelsen.

Questo terzo capitolo sarà sempre firmato da Rowling alla sceneggiatura, mentre alla regia tornerà l’ormai veterano David Yates. Secondo la sinossi ufficiale del film il professor Albus Silente (interpretato da Jude Law), futuro preside di Hogwarts, è a conoscenza dei piani del mago malvagio Gellert Grindelwald, che vuole prendere il controllo del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un valoroso Babbano in una pericolosissima missione, in cui incontreranno creature vecchie e nuove e si scontreranno con le legioni di seguaci di Grindelwald, sempre più numerosi. Il dubbio che lascia aperte molte incognite però è uno solo: con una posta in gioco così alta, Silente riuscirà a rimanere a lungo in disparte?

Questo è tutto quello che sappiamo a livello ufficiale per quanto riguarda la trama. Ovviamente, però, già sono iniziate le ipotesi sul significato del titolo I segreti di Silente: quali misteri nasconde uno dei più grandi eroi dell’universo potteriano? Più volte, anche nei romanzi originali, qualche malelingua alludeva a oscuri segreti nel passato del potente mago. Sappiamo di certo che la sua infatuazione per Grindelwald (finora mai rivelata esplicitamente in questi film prequel) è stata in qualche modo la causa dell’ascesa dello stregone e anche delle tragedie che hanno colpito la stessa famiglia Silente. Inoltre, nel precedente Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, avevamo scoperto che Credence Barebone (Ezra Miller), il potente e ambiguo obscuriale, altri non è che Aurelius Silente, fratello a lungo perduto di Albus.

Proprio in seguito a quest’ultima rivelazione, alcuni sospettano che i segreti a cui si allude nel titolo non riguardino Albus, ma lo stesso Aurelius, oppure in generale questa famiglia di maghi formidabili la cui storia, però, è ancora avvolta nel mistero più fitto. La stessa natura svelata di Credence mette in subbuglio tutta la storyline legata ai Silente: questo personaggio sarebbe nato nel 1901 o 1904, epoca in cui entrambi i genitori di Albus erano morti e mai prima d’ora vengono nominati altri fratelli al di là di Aberforth e Ariana; che sia invece un figlio segreto avuto dal padre Percival dopo che era stato rinchiuso ad Azkaban? O ancora un parente alla lontana più che un vero e proprio fratello? Non possiamo saperlo, di sicuro Rowling – nonostante i suoi tanti difetti – è una scrittrice che tiene molto alla coerenza delle sue storie. Il più grande segreto di Silente è come abbia tenuto nascoste queste sue vicende familiari fino alla morte, tanto che nessuno ne sembra essere compiutamente a conoscenza. Almeno fino a quando Animali fantastici non lo rivelerà anche a noi.

