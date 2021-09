Cassa Bluetooth: potente e resistente all’acqua al 28% di sconto

23 September 2021 – 16:14

Va in offerta la cassa bluetooth impermeabile di Tribit, con 24W di potenza, design compatto, certificazione IPX7 e 24 ore di autonomia.

