Un minorenne può vaccinarsi contro Covid-19 senza l’ok dei genitori?

22 Settembre 2021 – 9:00

(foto: Cdc/Unsplash)Nel caso standard l’iter è piuttosto lineare: i due genitori di un minorenne (di età compresa tra i 12 e i 18 anni, finché non saranno approvati vaccini per gli under 12) firmano entrambi il modulo di consenso informato e così la figlia o il figlio possono procedere con la vaccinazione anti Covid-19. E se uno dei due genitori non può firmare in prima persona il modulo, magari perché lontano o impossibilitato per altre ragioni, l’altro può compilare un documento ad hoc in cui si certifica che si è entrambi d’accordo a procedere.

Di fronte a milioni e milioni di esitanti nel nostro paese, però, capita a volte che in famiglia non si sia tutti d’accordo nell’eseguire la vaccinazione. Numeri alla mano, l’esitazione si concentra soprattutto nella fascia d’età dei genitori più che in quella dei figli minorenni, dunque accade non di rado che il minore desideri vaccinarsi, sebbene uno o entrambi i genitori non siano nello stesso avviso. E anche se a prima vista si potrebbe credere che un genitore contrario rappresenti un ostacolo insormontabile, in realtà la situazione è ben più complessa e lascia spazio alla possibilità per il giovane di vaccinarsi comunque.

A confermarlo è la recentissima sentenza emessa da un giudice tutelare di Arezzo, che di fronte a un sedicenne desideroso di vaccinarsi (mentre dalle cronache non è chiaro quale dei due genitori fosse contrario) ha stabilito di sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino, imponendo che l’hub vaccinale accetti come sufficienti le dichiarazioni di consenso del genitore favorevole e del sedicenne stesso. In questo caso il giudice ha ritenuto convincenti le motivazioni del giovane, basate sul desiderio di ritornare il più possibile alla normalità e sul largo consenso scientifico a proposito di sicurezza ed efficacia delle formulazioni vaccinali.

Tante variabili per una giurisprudenza incerta

L’inquadramento giuridico di questi casi – in cui spesso si assiste peraltro a uno scontro generazionale – non è affatto semplice. Se di norma è previsto come già detto che entrambi i genitori debbano esprimere il consenso prima di procedere alla vaccinazione, in generale questo vincolo può essere superato in nome del migliore interesse del minore, riferendosi a documenti come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la Convenzione di Strasburgo (1997) e la Costituzione europea (insieme al regolamento Ue 1111/2019).

Naturalmente però la volontà del minore dev’essere poi tarata sulla base dell’età e “sul suo effettivo grado di discernimento”, come ricorda Altalex. In generale si utilizza come spartiacque l’età di 12 anni, immaginando che gli under 12 non siano in grado di avere una propria posizione autonoma, anche se possono esserci eccezioni in un senso o nell’altro in base a quanto il giudice ritenga davvero consapevole la posizione del giovane. Come racconta Repubblica, nel caso specifico di Arezzo ci si è riferiti anche al concetto di “grande minore”, ossia un minore già sufficientemente adulto da potere esprimere una propria volontà prevalendo su quella dei genitori. Anche se non esiste un’età formale che definisca il grande minore, spesso si considera come soglia il 14esimo anno di età, o al massimo il 16esimo.

La sentenza di Arezzo in questo caso è probabilmente destinata a diventare un precedente giuridico, tanto che gli avvocati del ragazzo e i giornali non hanno esitato a definire la decisione “storica”. Da un lato perché si è giunti a un verdetto senza nemmeno fissare un’udienza di contraddittorio tra i genitori, e dall’altro perché – per estensione – la sentenza indicherebbe che tutti i minori a partire dai 16 anni almeno hanno la facoltà di scegliere in autonomia se vaccinarsi, indipendentemente dal consenso dei genitori.

Con i genitori discordi, vaccinarsi è più semplice

Anche se dal punto di vista giuridico l’accordo o il disaccordo dei genitori in merito al vaccino non ha una grande rilevanza, all’atto pratico può fare la differenza. Se mamma e papà sono d’accordo nell’essere contrari al vaccino, diventa più complesso per il minore fare valere le proprie ragioni in famiglia, risolvendo la questione all’interno delle mura domestiche e senza il bisogno di procedere per vie legali.

Ed è proprio nel portare la questione al di fuori della famiglia che il percorso si fa più in salita. Il giovane dovrebbe in autonomia attrezzarsi per procedere contro entrambi i genitori, con tutte le possibili conseguenze del caso tanto a livello psicologico quanto di dinamica familiare, tenendo conto anche che nell’ordinamento giuridico italiano non esistono strumenti diretti di tutela giuridica che il minore possa attivare. Spesso la via più semplice è di partire dalla propria scuola, ottenendo un aiuto o quantomeno un’indicazione relativa a chi rivolgersi per aprire un procedimento al Tribunale dei minori tramite la Procura minorile. Il che non significa che sia impossibile, ma di certo rende l’iter più complesso e può far desistere il minore dall’esercitare la propria volontà.

Viceversa, se i due genitori sono discordi aumentano le chance di arrivare a un punto d’accordo direttamente in famiglia (per esempio perché, di fronte a pareri opposti, si decide di lasciare al figlio o alla figlia la scelta), e soprattutto si ha un genitore dalla propria parte se si dovesse decidere di procedere legalmente. Il che, guarda caso, è proprio ciò che è accaduto nel caso di Arezzo, in cui anche la scuola ha agito da facilitatore.

I giudici, la scienza e l’esasperazione da pandemia

Il caso della vaccinazione anti Covid-19 è un tipo di volontà molto specifica che un minorenne può esprimere e ciò che vale per il vaccino non può essere esteso allo stesso modo a molte altre decisioni. Nel caso della pandemia, il minore che voglia vaccinarsi senza il consenso di uno o entrambi i genitori ha dalla propria parte alcuni elementi di vantaggio.

Anzitutto, l’evidenza e il consenso scientifico: all’interno della comunità scientifica è largamente maggioritaria (per non dire quasi unanime) la posizione secondo cui i vaccini sono uno strumento decisamente sicuro e molto efficace per prevenire le forme gravi di Covid-19, come dimostrano ormai numerosissimi studi scientifici e il vastissimo campione di persone già vaccinate. Di questi risultati, nonché della posizione della comunità scientifica nel suo complesso, il giudice non può non tenere conto, considerando che non si sta parlando di chissà quale azzardato trattamento ma di una formulazione testata, verificata e di comprovata efficacia e sicurezza.

Anche al di là delle questioni strettamente sanitarie e di bassa rischiosità, l’orientamento che sembra prevalere da parte dei giudici è di tenere conto di quanto i più giovani abbiano sofferto a causa delle restrizioni anti-contagio dalla primavera del 2020 in avanti, con penalizzazioni in termini di crescita individuale, svago, gioco, viaggi e formazione della personalità. E che dunque la volontà di ottenere il green pass (con tutti i benefici conseguenti in termini di socialità) sia ragionevole e giustificata.

Infine, qualora i due genitori siano su posizioni opposte, il giudice di nuovo non può ignorare che una delle due sia in linea con quella scientificamente dominante e l’altra – quella no-vax, per farla breve – sia più difficile da accogliere. Arrivando eventualmente a sospendere la capacità del genitore che si oppone al vaccino in merito alla sola decisione se procedere o meno con la vaccinazione stessa.

The post Un minorenne può vaccinarsi contro Covid-19 senza l’ok dei genitori? appeared first on Wired.

Fonte: Wired