Su iPhone potrai salvare il Green Pass sul Wallet: come funziona la novità

22 Settembre 2021 – 14:25

Il futuro aggiornamento dei programmi offrirà agli utenti una nuova soluzione pratica: potranno disporre del certificato verde, contenuto nell'applicazione dell'iPhone, presentandolo in tutti i luoghi in cui verrà richiesto. Sulla riservatezza dei dati, l'azienda americana rassicura i più, confermando che non sarà possibile conoscere quando e dove è stato mostrato il documento.



Fonte: Fanpage Tech