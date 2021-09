Roblox inizierà a chiederti la carta di identità per verificare l’età

22 Settembre 2021 – 14:25

Il documento si potrà fornire su base volontaria. Per ora il sistema ideato dagli sviluppatori farà da porta d’accesso a una funzionalità piuttosto marginale, ma l’idea è che presto possa servire per evitare che all’interno della piattaforma i più piccoli si imbattano in contenuti non adatti a loro.Continua a leggere



Il documento si potrà fornire su base volontaria. Per ora il sistema ideato dagli sviluppatori farà da porta d’accesso a una funzionalità piuttosto marginale, ma l’idea è che presto possa servire per evitare che all’interno della piattaforma i più piccoli si imbattano in contenuti non adatti a loro.

Continua a leggere Il documento si potrà fornire su base volontaria. Per ora il sistema ideato dagli sviluppatori farà da porta d’accesso a una funzionalità piuttosto marginale, ma l’idea è che presto possa servire per evitare che all’interno della piattaforma i più piccoli si imbattano in contenuti non adatti a loro.

Fonte: Fanpage Tech