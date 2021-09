Mackenyu sarà Seiya (Pegasus) nel live action de I cavalieri dello Zodiaco

22 Settembre 2021 – 18:00

Il panorama cinematografico pullula di trasposizioni live-action di manga che sono riuscite a ottenere uno strepitoso successo anche in Occidente. L’ultimo film tratto da una pietra miliare dei fumetti giapponesi – già trasposto con epocale fama anche in serie animata – è nientemeno che I cavalieri dello Zodiaco, produzione a lungo posticipata e che finalmente ha trovato, ne siamo persuasi, il protagonista perfetto. Per interpretare il mitico – è il caso di dirlo – paladino della dea Atena – Seiya (Pegasus nei cartoni italiani dove, con la voce di Ivo De Palma, gridava “Kiai”) è stato scelto Mackenyu Arata, uno dei figli di Sonny Chiba. L’erede di questa leggenda del cinema nipponico venerato da Quentin Tarantino (è Hattori Hanzo in Kill Bill) morto di recente per le conseguenze del Covid ha il physique du rôle per incarnare l’idealista adolescente candidato a indossare l’armatura di Pegasus per difendere, assieme agi altri cavalieri dello Zodiaco, la dea Atena.

L’atletico Mackenyu non è nuovo all’esperienza di prestare le proprie fattezze a personaggi dei manga: è riuscito anche all’amatissimo personaggio del vendicativo Enishi in Rurouni Kenshin: The Final (reperibile, assieme agli altri quattro capitoli, su Netflix), ed era anche nel cast principale di JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable accanto a Kento Yamazaki, Yusuke Iseya e Tadayuki Yamada. Oltre all’attore 25nne di ascendenze nipponiche, ma cresciuto negli Stati Uniti, un cast hollywoodiano tra cui spiccano Sean Bean (Game of Thrones), Famke Janssen (X-Men), Marc Dacascos (Crying Freeman) e Madison Iseman. All’interprete scozzese campione di morti sullo schermo è andato il ruolo di Alman Kiddo, l’uomo che recluta Seiya, orfano posseduto da un potere soprannaturale destinato a proteggere Sienna (Madison Iseman), fanciulla che ospita dentro di sé i poteri divini delle divinità greche.

La versione live action – ormai in fase avanzata di produzione – dei personaggi creati da Masami Kuramada nel 1986 e trasposti in produzioni animate più o meno memorabili sarà realizzata sotto l’egida del polacco Tomasz Bagiński (già produttore esecutivo di The Witcher) per la Casa di produzione Toei per Sony Pictures Worldwide Acquisitions, mentre – e qui l’adattamento si fa ancora più promettente – ci sarà Andy Cheng (Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli) in qualità di coordinatore degli stuntman e delle coreografie di combattimento.

