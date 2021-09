Lo streamer David Rubino giocherà a FIFA 22 per l’Hellas Verona

22 Settembre 2021 – 14:26

Era da qualche giorno che Rubino anticipava ai suoi fan di avere progetti importanti all’orizzonte, ma fino alle scorse ore non aveva potuto parlare del contratto in via di perfezionamento con la dirigenza della squadra di calcio. L’annuncio è stato dato in queste ore e lo streamer è stato il primo giocatore selezionato per il team di esport della squadra, della quale sarà anche l’ambassador ufficiale.Continua a leggere



Era da qualche giorno che Rubino anticipava ai suoi fan di avere progetti importanti all’orizzonte, ma fino alle scorse ore non aveva potuto parlare del contratto in via di perfezionamento con la dirigenza della squadra di calcio. L’annuncio è stato dato in queste ore e lo streamer è stato il primo giocatore selezionato per il team di esport della squadra, della quale sarà anche l’ambassador ufficiale.

Continua a leggere Era da qualche giorno che Rubino anticipava ai suoi fan di avere progetti importanti all’orizzonte, ma fino alle scorse ore non aveva potuto parlare del contratto in via di perfezionamento con la dirigenza della squadra di calcio. L’annuncio è stato dato in queste ore e lo streamer è stato il primo giocatore selezionato per il team di esport della squadra, della quale sarà anche l’ambassador ufficiale.

Fonte: Fanpage Tech