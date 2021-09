iPad Mini e nuovo iPad, la prova in anteprima

22 September 2021 – 15:00

iPad 2021 e iPad Mini 2021È bastato sfilare l’iPad Mini 2021 dalla sua velina adesiva per far cinguettare le mie figlie; avessi tirato fuori dal trasportino un cucciolo di Beagle probabilmente avrei sortito lo stesso effetto. Il nuovo iPad 2021 invece è stato accolto tiepidamente: “È uguale a quello che abbiamo già“. Come dare torto a una settenne e a una undicenne?

Questi modelli si possono ordinare dalla settimana scorsa, ma saranno disponibili solo a partire dal 24 ottobre. L’anteprima assoluta di Wired si carica quindi di responsabilità, ma, senza spoilerare troppo, bisogna ammettere che le prime impressioni dello spacchettamento si sono confermate anche durante l’uso quotidiano.

Anzi, il Mini con il suo schermo Liquid Retina da 8,3 pollici ha guadagnato ulteriore terreno (nel cuore), mentre l’iPad, a seguito di qualche riflessione, ha confermato di meritare solo il ruolo di affidabile veterano, soprattutto grazie alle migliorie di iOS 15.

La settimana scorsa, in sede di presentazione, Apple è stata piuttosto esplicita sui posizionamenti di questi prodotti. Il Mini strizza l’occhio ai professionisti o a chi desidera un modello portatile senza scendere a compromessi sulla potenza di elaborazione. L’iPad invece è per chi non ha mai avuto un tablet Apple o per chi ne possiede uno molto vecchio ma non vuole spendere molto.

“Che carino!“

In Giappone direbbero del Mini che è molto kawaii, grazioso come alcuni prodotti o personaggi del mondo manga e anime. Il design razionalista ereditato dall’iPad Air, probabilmente per questioni di dimensioni (195,4 x 134,8 x 6,3 mm), sembra regalare all’oggetto un aspetto giocattoloso.

Il profilo è squadrato ma ha ben poco di monolitico, considerando che lo sguardo tende a divagare sui segmenti verticali delle antenne, lo smart connector (magnetico) per gli accessori, le quattro feritoie laterali degli altoparlanti, la porta usb-c, i tasti del volume e il tasto di spegnimento con touch-id integrato. Tutto appare ordinatamente al suo posto in una cromia elegante: si può scegliere fra grigio siderale, rosa, viola o galassia.

iPad Mini 2021Pesa poco meno di 300 grammi, come il modello 2019, e si può tenere in una tasca di un trench oppure direttamente in quella posteriore dei jeans (anche se in lunghezza sporge); ovviamente nessun problema con uno zainetto o una borsetta.

Mini è un eufemismo

Un tempo l’Apple Mini era la versione piccola dell’iPad. Il modello 2019 montava lo stesso chip del fratello maggiore, ma adesso l’asticella va oltre l’iPad Air poiché il Mini 2021 integra il nuovissimo soc A15 Bionic degli iPhone 13 e si può scegliere tra una versione da 64 o 256 GB. Insomma, la potenza non manca per qualsiasi attività anche professionale, grazie alla cpu a 6-core e la gpu a 5-core.

iPad Mini 2021Il Neural Engine a 16-core governa con fluidità il machine learning che sta dietro al motore di ricerca semantico della galleria, il riconoscimento della scrittura e della voce, la traduzione simultanea, etc. Quindi non deve stupire che sia stato assicurato il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione.

Kindle, “Papa” e iPad Mini 2021L’unico limite all’azione quotidiana – in alcuni frangenti – è davvero la diagonale del pannello lcd ips, ma sulla qualità non si discute perché Apple ha previsto sia la tecnologia True Tone che un’ampia gamma colori (DCI-P3). Da sottolineare che il rapporto tra i lati è prossimo al cinematografico 16:10, quindi ideale per lo streaming di film e serie tv (anche HDR 10 e Dolby Vision).

Come se non bastasse è piuttosto sbalorditiva la qualità audio e la potenza diffusa dai due altoparlanti stereo, prova ne sia che vi è anche il supporto allo standard Dolby Atmos (recentemente sbarcato su Apple Music). Si potrebbe parlare di come girino fluidi Adobe Fresco, Adobe Capture, Zinnia oppure SketchUp, ma è con i videogiochi che si ha davvero una scossa. Sembra nato per questo, anche se la frequenza di aggiornamento del pannello rimane a 60 Hz; provate Call of Duty, Madden NFL 22, Gwent, Alchemy Stars o Marvel Future Revolution.

Call of Duty su iPad Mini 2021Il comparto fotocamere è ineccepibile, considerato che si tratta pur sempre di un tablet e non di uno smartphone. L’unità frontale è da 12 Megapixel e grazie all’ultra-grandangolo le videochiamate sono di grande qualità alla risoluzione full hd (1080p). È bene però sottolineare che la svolta è data dalla funzione inquadratura automatica (center stage) che consente di mantenere il fuoco sul volto dell’utente, anche se si muove, e allargare l’inquadratura se si avvicinano una o più persone.

La fotocamera posteriore è sempre da 12 Megapixel ma con risoluzione video massima 4K a 60 fps. Infine bisogna ricordare che questo modello integra la tecnologia wi-fi 6 (che a prescindere da Apple è una bomba per prestazioni e copertura), bluetooth 5.0 e nella versione cellular il supporto 5G. L’autonomia è complessivamente di circa 10 ore come gli altri iPad.

Fotocamera selfie: iPad 2021 , iPad MiniiPad 2021 cambia poco e si vede

L’iPad sotto il profilo del design non trasmette più grandi emozioni, soprattutto da quando iPad Air, iPad Pro e iPhone hanno preso un’altra direzione più spigolosa. Persino sulle cromie è rimasto ancorato al grigio siderale e all’argento.

iPad 2021È diventata una sorta di scocca a cui Apple ciclicamente cambia qualche componente. A questa tornata si è puntato molto sul prezzo, stabilendo una capacità minima di 64 GB (era di 32 GB), mantenendo il prezzo di listino di 389 euro invariato.

Dopodiché qualche miglioramento è leggermente percebile sulle prestazioni (+20%) dove il soc A13 Bionic della linea iPhone 11 (2019) ha preso il posto del vecchio A12 degli iPhone Xs (2018). Però non bisogna illudersi poiché non si arriva alla brillantezza dell’iPad Air dotato di A14 Bionic. In sintesi va bene, con o senza smart keyboard, per ogni attività quotidiana non troppo impegnativa; per app più professionali ed editing di spessore meglio Air, Pro o Mini (accettando il compromesso delle dimensioni).

Il rinnovato brio hardware però è sufficiente per Live Text, la nuova funzione ocr di iOS 15 che consente di riconoscere il testo nelle foto. Lo schermo da 10,2 pollici è quello di sempre ma con l’aggiunta del True Tone, la tecnologia per regolare automaticamente “il colore e l’intensità del display in base alla luce ambientale, in modo che le immagini appaiano più naturali“. Un piccolo plus gradito.

Ottima la decisione di integrare la nuova fotocamera frontale da 12 Megapixel (1080p), quando sul modello precedente bisognava accontentarsi di una vetusta 1.2 Megapixel (720p). Peccato invece che quella posteriore sia rimasta da 8 Megapixel. Tutto il resto è rimasto invariato così come il supporto wi-fi 5, il 4G per la versione cellular e l’autonomia di circa 10 ore. E sì, c’è ancora il connettore lightning invece che l’usb-c.

Conclusioni

L’iPad Mini 2021 inaugura probabilmente un nuovo segmento e cioè quello dei tablet portatili senza compromessi. I piccoli sono sempre stati considerati un po’ di ripiego, magari per questioni economiche oppure per esigenze di portabilità. Questo modello da 8,3 pollici invece è una perfetta macchina da gioco, un valido compagno di lavoro e uno strumento comodo per viaggi e quotidiano. Il prezzo di listino che parte da 559 euro è alto, ma è pur vero che la tecnologia non si compra un tanto al peso. Difetti? Probabilmente se stressato gestisce il calore con maggiore difficoltà rispetto ai modelli più grandi, ma questa è Fisica del secondo anno di liceo.

L’iPad 2021 ha un buon prezzo di ingresso ma fino agli esaurimenti delle scorte il miglior affare sarà probabilmente acquistare una versione 2020. Però se si è dediti alle videochiamate allora il nuovo modello è nettamente più consigliabile considerata la qualità hd 1080p e la nuova funzione di inquadratura automatica. E per il nuovo processore, va bene l’incremento prestazionale ma non è così eclatante.

iPad Mini (a partire da 559 euro)

Voto: 9

Wired: Potenza, portabilità e qualità audio/video

Tired: Prezzo alto, sotto stress potrebbe scaldare



iPad 2021 (a partire da 389 euro)

Voto: 7

Wired: Fotocamera frontale, prezzo

Tired: Design vecchio, fotocamera posteriore da 8 Megapixel e porta lightning

