Industrial Edge, la soluzione di Siemens per il futuro delle produzioni industriali

22 September 2021 – 9:00

A una domanda di mercato sempre più frammentata e guidata dalla customizzazione, Siemens Digital Industries risponde con le sue soluzioni di Industrial Edge. La tecnologia sviluppata dalla multinazionale tedesca promette all’industria manifatturiera e di processo di portare le potenzialità del software al fianco di ciascuna linea produttiva. L’obiettivo è unico. Permettere all’industria di rispettare un time to market sempre più veloce e mantenendo inalterate le aspettative del cliente che richiede performance di prodotto sempre più personalizzate e veloci.

Come funziona l’Industrial Edge

L’industria è costretta a evolversi per permettere ai propri macchinari di cambiare o personalizzare il tipo di lavorazione in maniera intelligente e soprattutto senza intoppi di alcun genere. Siemens Industrial Edge consente di analizzare tutti i dati della macchina e di pre-elaborarli in modo rapido e istantaneo. Tutto ciò avviene vicino al macchinario o alla linea di produzione. La struttura Edge, infatti, si collega direttamente a ciascun macchinario o linea di produzione tramite un pc industriale realizzato da Siemens per resistere agli ambienti della produzione, dove vengono installati una serie di app. Tutti i pc, a loro volta, sono connessi a un Edge Management System, un punto centrale da cui poter manutenere tutti i dispositivi e aggiornare le applicazioni. Le diverse figure all’interno dell’azienda potranno visualizzare e analizzare in maniera semplice i dati messi a disposizione dal sistema Industrial Edge. Ciascuna di loro, attraverso credenziali precise, potrà accedere a determinati applicativi e crearsi la propria plancia di controllo personalizzata.

Flusso Industrial EdgeTotale indipendenza già dalla prima messa in servizio

Altro aspetto importante da tenere in considerazione è la facilità di utilizzo dell’Industrial Edge. Basta una sola giornata per effettuare il primo setup della piattaforma e visualizzare le informazioni fornite dai macchinari. Questo senza la necessità di avere competenze da programmatore.

Industrial Edge non parla solo con linee di produzione recenti, ma con tecnologia che nel mondo industriale è già presente da anni. È sufficiente che il macchinario abbia la capacità di comunicare i dati attraverso un qualsiasi protocollo di comunicazione basato su rete Ethernet. Grazie a questi protocolli, è possibile recuperare i dati dalle macchine che non hanno necessariamente al loro interno dei dispositivi Siemens.

I vantaggi dell’intelligenza artificiale

Potendo importare delle app sviluppate in linguaggi di programmazione IT come Python, Industrial Edge può utilizzare tante tecnologie come, ad esempio, algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning. Questi sono fondamentali per portare ancora più valore alla produzione. Gli algoritmi di intelligenza artificiale vanno a individuare le situazioni anomale attraverso l’analisi dei dati, anche in mancanza di sensori specifici. Queste applicazioni chiamate anomaly detection sono specifiche di tematiche come la cybersecurity, e permettono di individuare quando un hacker riesce a entrare nella rete di fabbrica. Altri algoritmi sfruttano i dati per avvisare in anticipo il sopraggiungere di possibili anomalie che arrecherebbero alla linea di produzione un costoso fermo macchina indesiderato.

Futuro delle linee di produzioneEcco perché l’AI e il machine learning diventano determinanti per la manutenzione predittiva. Questa, se ritenuta necessaria dal software, può essere programmata con una tempistica che vada a impattare il meno possibile sui costi di produzione. La tempestività è frutto dell’architettura del sistema. I dati sono trasmessi direttamente dalla macchina al pc dove vengono elaborati, senza la necessità di essere inviati al cloud. I dati vengono, infatti, solo visualizzati dalla tecnologia Edge. Questo permette di avere una latenza irrisoria di risposta da parte del sistema. I dati inoltre restano all’interno dello stabilimento. Ciò garantisce una maggiore sicurezza informatica.

A chi è destinato Industrial Edge

I maggiori benefici dell’Industrial Edge sono destinati alle aziende di piccole, medie o grande dimensioni che hanno necessità di aggregare e gestire diversi dati e permettere che questi siano facilmente fruibili dai responsabili di riferimento. Ma nel caso limite, chiunque costruisca o utilizzi una macchina industriale può utilizzare questa tecnologia perché può raccogliere i suoi dati e mostrarli per analisi e monitoraggio. Sarà più facile per lui comprenderne il funzionamento e i fattori critici di successo. Quindi è chiaro come chiunque possa utilizzare la tecnologia Industrial Edge. Non si tratta tanto di dimensione –10 o 1000 dipendenti– ma di approccio a voler sapere di più e analizzare le fasi di attività dei propri macchinari in visione di una riduzione dei tempi di lavorazione e di costi.

