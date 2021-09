Facebook ha presentato due nuovi smart display

22 Settembre 2021 – 18:01

(Foto: Facebook)Facebook presenta la nuova coppia di smart display Portal, ovvero la versione più economica e finalmente portatile Portal Go con display da 10 pollici e il performante Portal+ che si installa in vetta al catalogo come top di gamma. Pensati per le videochiamate e per la fruizione di contenuti multimediali a casa, i due nuovi gadget debutteranno fra circa un mese.

Portal Go

(Foto: Facebook)Il modello Portal Go da 10 pollici a risoluzione hd (1200 x 800 pixel) mantiene le dimensioni compatte per abbinare l’uso domestico a quello flessibile per spostarsi da una stanza a un’altra durante le videochiamate grazie all’impugnatura per una presa più comoda e a una batteria dalla lunga autonomia pari a cinque ore in chiamate con Messenger o 14 ore in ascolto a display spento.

Il sensore della Smart Camera è da 12 megapixel con lenti ultragrandangolari per allargare l’inquadratura e può seguire il soggetto quando si muove all’interno di una stanza; non manca l’otturatore per avere un controllo più concreto della privacy. A bordo c’è un altoparlante di buona potenza (doppio altoparlante da 5 watt e un woofer da 20 watt) anche per ascoltare podcast o musica così da utilizzare Portal Go come uno speaker portatile. Il design si ammorbidisce nelle linee con angoli smussati e una scocca in tessuto come buona parte della concorrenza.

Portal+

(Foto: Facebook)Il nuovo Portal+ monta un display più grande con diagonale da 14 pollici, che non può più ruotare da orizzontale a verticale come per la precedente generazione. Si può però inclinarlo e lo speaker integrato migliora in qualità rispetto al passato, con la compatibilità con file audio che Facebook definisce come in “qualità super definita”. Per il resto anche qui una fotocamera con otturatore e software che segue i soggetti grazie a una regia virtuale.

I due nuovi dispositivi Facebook Portal saranno acquistabili dal sito ufficiale a partire dal 19 ottobre prossimo. Per quanto riguarda i prezzi, il modello Portal Go da 10 pollici si troverà a 229 euro, mentre Portal+ a 369 euro.

The post Facebook ha presentato due nuovi smart display appeared first on Wired.

Fonte: Wired