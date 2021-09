Facebook annuncia il primo Portal con batteria

22 September 2021 – 10:05

Portal Go (10,1 pollici) è il primo smart display con batteria ricaricabile, mentre Portal+ (14 pollici) è la versione aggiornata del modello precedente.

The post Facebook annuncia il primo Portal con batteria appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico