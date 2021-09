USB-C, un bundle tira l’altro e tutti vanno in sconto

21 Settembre 2021 – 16:45

Ecco l’ennesimo bundle di cavi USB-C per convertire la propria dotazione: il prezzo è estremamente conveniente, il bundle ottimamente assortito.

The post USB-C, un bundle tira l’altro e tutti vanno in sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico