Triplo monitor ad un prezzo incredibile con questo Mini PC di Suncall

21 Settembre 2021 – 19:45

Il Mini PC di Suncall in offerta è un vero e proprio affare: 12GB di memoria RAM e processore Intel quad-core ad un prezzo incredibile.

The post Triplo monitor ad un prezzo incredibile con questo Mini PC di Suncall appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico