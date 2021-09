Se offendi qualcuno in uno stato di WhatsApp rischi una condanna: la sentrenza del tribunale

21 Settembre 2021 – 14:25

Una recente decisione della Corte di Cassazione ha decretato come gli insulti relativi a una persona e diffusi su WhatsApp per mezzo degli Stati costituiscono una vera e propria diffamazione ai danni del soggetto. La sentenza ha condannato l’imputato nel caso in questione al pagamento di un’ammenda da 3.000 euro.Continua a leggere



Una recente decisione della Corte di Cassazione ha decretato come gli insulti relativi a una persona e diffusi su WhatsApp per mezzo degli Stati costituiscono una vera e propria diffamazione ai danni del soggetto. La sentenza ha condannato l’imputato nel caso in questione al pagamento di un’ammenda da 3.000 euro.

Continua a leggere Una recente decisione della Corte di Cassazione ha decretato come gli insulti relativi a una persona e diffusi su WhatsApp per mezzo degli Stati costituiscono una vera e propria diffamazione ai danni del soggetto. La sentenza ha condannato l’imputato nel caso in questione al pagamento di un’ammenda da 3.000 euro.

Fonte: Fanpage Tech