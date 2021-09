Ray-Ban Stories: LED di notifica troppo piccolo

21 Settembre 2021 – 13:47

Il LED di notifica dei Ray-Ban Stories che indica l’avvio della registrazione video è troppo piccolo, quindi non è facilmente visibile alle persone.

The post Ray-Ban Stories: LED di notifica troppo piccolo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico