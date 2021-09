Ps5, oggi nuove scorte in arrivo: ecco come acquistarla

21 Settembre 2021 – 12:00

(Foto: Sony)Appuntamento oggi 21 settembre attorno alle ore 15 sul portale Games di Mediaworld per un nuovo lotto di Ps5 disponibili nel modello solo digital. Dopo la tornata di ieri, presa letteralmente d’assalto, che si è dedicata alla versione con drive ottico, oggi si passerà a quella che ne è sprovvista e che funziona scaricando i giochi dallo store online.

Come al solito la prassi prevede di collegarsi alla pagina per la prenotazione e attendere il proprio turno in fila e si andrà avanti fino a esaurimento scorte. Per la cronaca, ieri sono state messe in vendita 1177 console e dopo pochi minuti la coda virtuale contava su già oltre 30000 persone. Non è chiaro quante unità saranno rese disponibili oggi, ma è più che probabile attendersi un altro assalto dove chi prima arriva meglio alloggia.

Ecco il link a Games Mediaworld, il consiglio è quello di essere già registrati con un’utenza sul portale di ecommerce, avere con sé carta di credito oppure dati per pagare tramite PayPal, collegarsi qualche minuto prima delle 15 e ritentare fino a quando si aprirà la waiting room (sala d’attesa) digitale. È possibile che si riscontrino crash o qualche rallentamento visto il possibile grande volume di traffico previsto.

(Screenshot: l’annuncio della disponibilità sulla pagina Facebook di Mediaworld)Collegandosi in questo momento al portale di vendita viene riferita una disponibilità “nelle prossime settimane”, non è chiaro se si riferisca al solo modello standard dato che è ancora online l’annuncio della stessa Mediaworld sulla propria pagina di Facebook sulla disponibilità di oggi della versione digital.

Anche gli altri grandi rivenditori di elettronica e videogame hanno allestito apposite pagine dedicate a Ps5. La dritta è quella di controllare di tanto in tanto se ci fosse qualche lotto in vendita ed è anche possibile richiedere di ricevere una notifica di disponibilità via mail. Ecco la pagina di Ps5 versione standard e quella solo digital su Unieuro, la pagina Playstation su GameStop e le pagine Ps5 standard e solo digital su Amazon.

Ecco la nostra recensione di Ps5.

The post Ps5, oggi nuove scorte in arrivo: ecco come acquistarla appeared first on Wired.

Fonte: Wired