Ora Instagram ha una mappa per trovare negozi, locali e ristoranti: come si usa

21 September 2021 – 13:51

La funzione attivata in queste ore non è altro che il tentativo da parte del social network di indirizzare gli utenti presso luoghi da visitare nei dintorni, esercizi commerciali, negozi, locali e ristoranti senza mai uscire dall'app – facendo concorrenza a servizi come Google Maps e ad app di recensioni come Tripadvisor.



Fonte: Fanpage Tech