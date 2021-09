Apple iPhone 14: addio al notch e nuova fotocamera

21 Settembre 2021 – 13:45

Secondo un noto analista, Apple eliminerà il notch nei due iPhone 14 Pro e utilizzerà un sensore da 48 megapixel per la fotocamera posteriore.

