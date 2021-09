Nuovo telefono? Trasferisci in sicurezza tutte le chat di WhatsApp con iTransor

20 September 2021 – 22:39

iTransor for WhatsApp permette di trasferire le chat, oltre che ripristinare, salvare su computer ed esportare il backup in formato HTML e CSV/XLS.

