Miglior monitor da gaming: gli schermi che fanno la differenza

20 Settembre 2021 – 18:20

Abbiamo scelto cinque tra i migliori monitor da gaming sui quali puntare per avere il massimo delle prestazioni anche con titoli esigenti come Counter-Strike: Offensiva globale, Overwatch, Fortnite e Rainbow Six: Siege dove ogni millisecondo può essere fondamentale. Dai modelli ultrapanoramici a quelli che si spingono verso un’altissima frequenza di aggiornamento, ecco i top di gamma da acquistare nel 2021.

Acer Predator X38P

(Foto: Acer)Il miglior monitor della gamma Acer Predator è il modello X38P di tipo curvo e ultrapanoramico con diagonale da 37,5 pollici, risoluzione quad hd+ (3840 x 1600 pixel, frequenza di aggiornamento da 144 Hz con overclock a 175 Hz, pannello ips compatibile con G-Sync e DisplayHdr 400, tempo di risposta di 1 ms, copertura del 98% della gamma dci-p3 di colore e doppio speaker da 7 watt. Il suo prezzo è di 2199 euro, qui le offerte su Amazon.

LG UltraGear 38Gn950

(Foto: Lg)Dalla premiata linea UltraGear di Lg spicca il modello top di gamma 38Gn950 di tipo ultrapanoramico curvo con una diagonale abbondante da 38 pollici alla risoluzione quad hd+ (3840 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 160 Hz con tecnologia di pannello Nano Ips e tempo di reazione 1 ms per evitare effetti di dissolvenza e sfarfallio, hdr, spettro cromatico che copre il 98% della gamma dci-p3 ed è compatibile con nVidia G-Sync e Amd FreeSync Premium Pro, inoltre, con le modalità sound sync e video sync si illumina in base a suoni e immagini o effetti visualizzati. Ha un costo di 1599 euro, qui le offerte.

Rog Swift Pg259Qn

(Foto: Asus)Si presenta come il monitor gaming per esport più veloce al mondo il prestante Rog Swift Pg259Qn con diagonale da 24,5 pollici a risoluzione full hd, che mette sul piatto dati eclatanti come una frequenza di aggiornamento pari a 360 Hz, tempo di risposta da 1 ms, hdr, chip G-Sync V2 di nVidia con controllo della latenza Reflex e supporto Amd FreeSync tramite DisplayPort per gameplay sempre fluidi, reattivi e senza lag, un design speciale con cornici antiriflesso e l’ottimizzazione dei cavi. Inoltre, c’è un dissipatore del calore progettato su misura. Il suo prezzo è di circa 880 euro, qui le offerte.

Samsung Odyssey G9

(foto: Samsung)Per chi vuole una diagonale ancora più spinta dei normali modelli ultrapanoramici, Samsung Odyssey G9 è un monitor da 49 pollici allungati in un singolare formato da 23:9 con una risoluzione dual qhd pari a 5120 x 1440 pixel. A bordo c’è tutto ciò che serve per il gaming come una frequenza di aggiornamento pari a 240 Hz, tempo di rispost 1 ms, support hdr10+ e hdr1000, oltre alle tecnologie nVidia G-Sync e Amd FreeSync. Il suo prezzo è di 1499 euro, qui le offerte.

MSI Oculux NXG253R

(Foto: Msi)Msi Oculux Nxg253R è un altro monitor molto concreto e votato agli eSport come la proposta di Rog. Anche qui troviamo infatti un pannello da 24,5 pollici a risoluzione full hd che si spinge fino a 360 Hz di frequenza, con un tempo di risposta pari a 1 ms, sistema di controllo di latenza nVidia Reflex, design senza bordi e tecnologia nVidia G-Sync integrata. Il prezzo è di 999 euro, qui le offerte.

