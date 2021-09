La fintech Hype lancia i mini investimenti

20 September 2021 – 14:48

Nuovo look per Hype, la banca online italiana sostenuta da nove mesi dalla joint venture tra Illimity e Fabrick (gruppo Sella). La fintech che permette di tenere sotto controllo le finanze con un unico sguardo integra da oggi nuovi servizi, grazie a dieci partnership che puntano a rispondere alle necessità dei clienti pronti a risparmiare, sottoscrivere un mutuo e investire in fondi comuni piccole cifre (a partire da 5 euro). “Vogliamo aiutare a pianificare la propria vita attraverso una sola applicazione che diventa la cabina di controllo del proprio denaro”, ha spiegato incontrando la stampa a Milano Antonio Valitutti, amministratore delegato di Hype.

La banca digitale conta oggi 1,5 milioni di clienti e l’obiettivo è centrare quota 3 milioni entro il 2025. L’utile di impresa, secondo i piani del top management, dovrebbe arrivare già nel 2023 grazie a una strategia fortemente concentrata sullo sviluppo in Italia dei servizi finanziari.

Antonio Valitutti ceo di Hype “Nell’ultimo anno – ha detto Valitutti – 200mila persone si sono aggiunte al mondo Hype e il numero delle transazioni è aumentato a 3 miliardi di euro nei primi 8 mesi di quest’anno, con previsione di raggiungere i 5 miliardi nell’anno”. I ricavi, ha spiegato l’ad, arrivano dalle sottoscrizioni in abbonamento, dalle commissioni sulle transazioni e dalle fee riconosciute dai partner per l’attività di marketing. “Oggi – ha detto Valitutti – guadagniamo di più da transazioni e abbonamenti, ma nel nostro piano vogliamo arrivare a bilanciare i tre fattori”.

In Hype Radar, Salvadanaio e Investimenti

Con il restyling presentato oggi, Hype lancia funzioni come ‘Radar’ e ‘Salvadanaio’ che permettono di tenere sotto controllo i conti e impostare automatismi per mettere da parte piccole somme a ogni transazione (giocando per esempio sull’arrotondamento dei resti). Ma sbarcano sulla app anche i mutui (sottoscrivibili tutti in digitale) grazie a un accordo con Banca Sella e gli investimenti in partnership con Gimme5, la fintech che fa investire da smartphone anche solo 5 euro per fare un primo passo nel mondo del risparmio gestito. La sezione ‘Investimenti’ permette di scegliere tra tre fondi comuni con diversi profili di rischio (Prudente, Dinamico, Aggressivo) e consente di impostare il timing dei versamenti in base alle proprie disponibilità.

“Ci sono grandi opportunità da cogliere e con un team in crescita per dimensione e competenze siamo pronti a farlo, forti anche delle sinergie e della visione che condividiamo con Fabrick e illimity”, ha aggiunto l’ad: “Non abbiamo alcuna intenzione di sostituirci alle banche dei nostri clienti, ma aiutarli a gestire meglio il controllo delle loro finanze. Lavoriamo in una logica di co-competition con tutti i nostri partner”.

