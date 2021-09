iPhone 13, scorte già in esaurimento per i Pro Max

20 Settembre 2021 – 19:45

Gli iPhone 13 Pro Max sono già quasi tutti esauriti su Amazon, ma resta a disposizione un modello del colore più apprezzato in assoluto: Azzurro Sierra.

