È morto il fondatore della Mivar, Carlo Vichi: i suoi prodotti più famosi

20 Settembre 2021 – 18:00

È scomparso oggi 20 settembre 2021 all’età di 98 anni Carlo Vichi, lo storico fondatore della Mivar, che negli anni ’80 e ’90 era diventata azienda leader nella produzione di televisori in Italia prima del declino a inizio anni 2000, fino alla chiusura delle linee produttive di tv per convertirsi all’arredamento. In gallery si trovano alcuni modelli iconici usciti nei vari decenni.

Nato a Montieri in provincia di Grosseto nel 1923 e cresciuto a Milano, dove il padre era metronotte, Vichi si era diplomato in elettrotecnica e – dopo aver lavorato come operaio e tecnico – aveva fondato nel 1945 il laboratorio Vichi Apparecchi Radio (Var), per la produzione artigianale di radio a valvole. Seguendo il boom dei televisori e cambiando il nome in Mivar (MIlano Vichi Apparecchi Radiofonici), l’azienda si era specializzata nella produzione di tv semplici e dal basso costo, concentrandosi sul mercato italiano.

Qui sotto, un video sul televisore in bianco e nero da 14 pollici Mivar 801 degli anni ’80.



Con l’avvento dei grandi produttori asiatici e l’abbandono del tubo catodico verso le nuove tecnologie al plasma e cristalli liquidi, Mivar andò in crisi e abbandonò la produzione di televisori. Esaurite le scorte in magazzino, si riconvertì alla produzione di mobili speciali per luoghi mantenendo l’acronimo, ma cambiando il nome in MIlano Vichi Arredamenti Razionali.

Al momento della stesura di questo articolo, il sito ufficiale Mivar risulta “in costruzione”, come ormai da lungo tempo.

The post È morto il fondatore della Mivar, Carlo Vichi: i suoi prodotti più famosi appeared first on Wired.

Fonte: Wired