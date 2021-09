Risparmio in bolletta e relax con questa ciabatta intelligente

19 September 2021 – 19:16

Oggi Amazon propone un’ottima ciabatta intelligente ideale per gestire a distanza i dispositivi e programmarli per un efficiente consumo energetico.

The post Risparmio in bolletta e relax con questa ciabatta intelligente appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico