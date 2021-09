Mozilla Firefox: Bing prenderà il posto di Google?

19 September 2021 – 13:00

Mozilla ha avviato un esperimento che prevede l’uso di Bing come motore di ricerca predefinito al posto di Google (scelto fin dal 2006).

