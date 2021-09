Inspiration4: missione completata con successo

19 Settembre 2021 – 13:49

Completata con successo la missione Inspiration4 di SpaceX: la Crew Dragon con quattro civili a bordo è tornata sulla Terra alle ore 1:06 italiane.

