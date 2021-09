Bug MSHTML usato per distribuire Cobalt Strike

19 Settembre 2021 – 10:49

Microsoft ha confermato che la vulnerabilità presente in MSHTML (risolta il 14 settembre) è stata sfruttata per distribuire il loader Cobalt Strike.

The post Bug MSHTML usato per distribuire Cobalt Strike appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico