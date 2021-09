REACT-EU: 4,7 miliardi all’Italia per l’occupazione

18 Settembre 2021 – 13:49

La Commissione europea ha concesso all’Italia un finanziamento di 4,7 miliardi di euro nell’ambito del programma REACT-EU, parte di Next Generation EU.

