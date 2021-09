Perseverance raggiunge il nuovo sito di carotaggio

18 September 2021 – 13:15

Perseverance ha raggiunto il sito scelto per la raccolta del terzo campione di roccia, operazione che dovrebbe essere effettuata nei prossimi giorni.

The post Perseverance raggiunge il nuovo sito di carotaggio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico