Oggi è il Batman Day, ecco i titoli per celebrarlo in streaming

18 Settembre 2021 – 12:04

Inaugurato nel luglio 2014, in occasione del 75esimo anniversario della prima uscita dei fumetti Detective Comics, il Batman Day è divenuto nel tempo una celebrazione molto attesa da parte dei fan dell’Uomo pipistrello, che avviene solitamente il terzo weekend di settembre. Puntuale, dunque, arriva anche quest’anno oggi 18 settembre con tante iniziative organizzate da Dc Comics e non solo per dare il giusto riconoscimento a uno degli eroi mascherati più noti e memorabili. Panini, per esempio, ha fatto uscire in questi giorni Batman: Il Mondo, volume antologico che racchiude avventure ambientate in diversi paesi, fra cui una storia che si svolge a Roma, intitolata Ianus e scritta e disegnata da Alessandro Bilotta e Nicola Mari (di cui si vede un’immagine qui sopra). Per chi invece preferisce il cinema e la televisione, in attesa del nuovo The Batman di Matt Reeves in uscita nel 2022, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco alcuni titoli da recuperare in streaming:

1. I film anni Novanta

https://www.youtube.com/watch?v=dgC9Q0uhX70

Non si può non iniziare una maratona dedicata a Bruce Wayne senza partire dalle basi, ovvero dalle tetralogia degli anni Novanta. Anzi, per essere precisi tutto parte nel 1989 con Tim Burton alla regia di Batman, con Michael Keaton nei panni del Cavaliere oscuro e Jack Nicholson insuperabile in quelli di Joker. Seguirà poi Batman: il ritorno, sempre di Burton e con Danny DeVito e Michelle Pfeiffer rispettivamente nei panni di Pinguino e Catwoman. Joel Schumacher sostituisce poi Burton nei due capitoli successivi, che hanno lasciato giudizi contrastanti nella critica ma che ancora oggi si ricordano come dei piccoli cult camp: Batman Forever con Val Kilmer nei panni del protagonista, Jim Carrey in quelli dell’Enigmista e Tommy Lee Jones in quelli di Due Facce (è risaputo fra l’altro che i due si odiassero e che crearono non pochi problemi sul set); e infine Batman & Robin, con George Clooney e i capezzoli della Bat-tuta. Tutti questi titoli sono disponibili su Amazon Prime Video e Now.

2. La trilogia di Nolan



Gli anni Duemila segnano un deciso cambio di passo per quanto riguarda la rappresentazione filmica dell’Uomo pipistrello, grazie al fatto che Warner decida di affidarlo alla mente di Christopher Nolan. Ne esce una trilogia (i cui titoli sono anch’essi visibili su Prime Video e Now) dai toni decisamente dark ma che sono anche un intricato meccanismo narrativo e simbolico che vuole riflettere sulla politica, la colpa, il confine sottile fra bene e male, giustizia e violenza. Christian Bale fa il suo debutto in Batman Begins nel 2005, per poi riprendere il ruolo ne Il Cavaliere oscuro del 2008, che ricorderemo per sempre per l’interpretazione dannata e sconvolgente del compianto Heath Ledger nei panni del nuovo Joker. Infine tutto si compie ne Il Cavaliere oscuro: Il ritorno con un Bane (Tom Hardy) pronto a ripulire a suo modo una Gotham corrotta e anche una seducente e inafferrabile Catwoman interpretata da Anne Hathaway.

3. Batman Ninja

Per chi conosce a menadito le incarnazioni cinematografiche di questo eroe una buona possibilità di espandere i propri interessi è sicuramente sul fronte dell’animazione. Sono molti i film animati che negli scorsi anni hanno ampliato l’universo narrativo legato all’Uomo pipistrello e spesso anche in modi insoliti e originali. Fra questi il più peculiare è sicuramente Batman Ninja, un vero e proprio anime del 2018 diretto da Junpei Mizusaki e disponibile su Netflix. In questa avventura Batman si trova catapultato nel Giappone medievale di epoca Edo ma con lui hanno viaggiato indietro nel tempo anche i suoi principali avversari (Deathstroke, Poison Ivy, Due Facce e Pinguino) che si contendono le terre nipponiche in qualità di nuovi e terribili signori feudali. Ben presto però si scoprirà che la vera minaccia è Lord Joker: l’unica speranza per Bruce Wayne sarà entrare nella mentalità dei veri samurai e sconfiggere i suoi nemici anche grazie a grandiosi (e improbabili) castelli semoventi. Un Batman come non l’avete mai visto.

4. Batman: The Killing Joke

A proposito di Batman animato, sulle varie piattaforme di noleggio streaming (come Amazon, Apple Tv, Chili, Rakuten ecc.) ci sono parecchi titoli che vanno dai più adatti alla famiglia a sperimentazioni più mature e violente. Si va infatti da Batman and Harley Quinn che vede un’insolita e ironica alleanza fra il supereroe e l’antieroina, a Batman contro Jack lo Squartatore, bizzarra rivisitazione in chiave vittoriana, passando per Batman: Hush, adattamento di uno dei cicli fumettistici più dark che vede Batman affrontare un nuovo misterioso villain che vuole colpire i suoi affetti più cari. Ma ancora più sconvolgente è Batman: The Killing Joke, tratta dall’omonima graphic novel di Alan Moore, che si concentra sulla follia più pura di Joker (che nella versione originale torna ad avere la voce di Mark Hamill) mentre tenta in ogni modo di far impazzire il commissario Gordon nonostante i tentativi disperati di Batman di fermarlo. Una storia inquietante e piena di sfumature che amplia ulteriormente i territori psicologici in cui solo questo eroe notturno sa portarci.

5. Justice League

Per rimanere aggiornati fino al prodotto più recente in cui è coinvolto il nostro Batman bisogna sicuramente fare riferimento a Justice League, il film del Dc Expanded Universe che vede proprio il Bruce Wayne interpretato da Ben Affleck radunare altri supereroi come Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg per riportare in vita Superman e salvare la terra dalla minaccia disastrosa di Steppenwolf e Darkseid. Come sappiamo il film del 2017 ha attraversato diverse vicissitudini, fino a essere stato riproposto negli scorsi mesi nella sua versione integrale come l’aveva concepita il suo regista originario Zack Snyder. In questa nuova veste Batman è un eroe ancora più combattuto fra la sua fragilità umanissima e la necessità di portare a termine un compito più grande di lui, circondato com’è da figure divine. Si può vedere su Now e Infinity+.

The post Oggi è il Batman Day, ecco i titoli per celebrarlo in streaming appeared first on Wired.

Fonte: Wired