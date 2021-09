Le nuove microSD Samsung PRO Plus ed EVO Plus

18 Settembre 2021 – 10:49

Prestazioni e longevità per le microSD di Samsung appartenenti alle nuove gamme PRO Plus e EVO Plus: questi i modelli e le caratteristiche.

