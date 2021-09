I turisti spaziali della Inspiration4 hanno un WC con vista su tutto il pianeta Terra

18 Settembre 2021 – 17:29

A illustrare il dettaglio è stato il comandante, organizzatore e finanziatore della missione, l’imprenditore miliardario Jared Isaacman: i servizi igienici sono situati in cima alla navetta, in corrispondenza della capsula in vetro che dà ai passeggeri una visuale a 360 gradi dello spazio che li circonda.

Fonte: Fanpage Tech