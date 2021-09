AirPods: la prima generazione è in sconto, diventa tua a prezzo TOP

18 Settembre 2021 – 19:49

Le AirPods di prima generazione sono disponibili su Amazon a un prezzo eccezionale: acquistale subito e pagale anche con finanziamento.

The post AirPods: la prima generazione è in sconto, diventa tua a prezzo TOP appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico