Telegram: nuovo dark web per cybercriminali

17 Settembre 2021 – 13:50

La popolarità di Telegram è aumentata tra i cybercriminali, in quanto facilita le attività illecite, come la vendita di dati rubati (password e altri).

The post Telegram: nuovo dark web per cybercriminali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico