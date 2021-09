Office 2021 nel giorno di Windows 11: il 5 ottobre

17 Settembre 2021 – 13:49

L’edizione consumer di Office 2021, l’alternativa più tradizionale all’abbonamento 365, farà il suo debutto ufficiale in concomitanza con Windows 11.

