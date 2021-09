La terza stagione di Sex Education è ancora più inclusiva

17 Settembre 2021 – 12:04

Un montaggio che alterna le performance sessuali di buona parte del cast è la chiave di lettura di questa terza stagione di Sex Education, il teen drama britannico da oggi 17 settembre su Netflix. Ce n’è per tutti i gusti, sono descritte tutte le declinazioni e tutte le fantasie di e sul sesso, la materializzazione della dichiarazione di intenti di uno show che in questa terza edizione, più che mai, serve lo scopo didattico di mostrare al pubblico di riferimento – teenager e young adult – ogni tipo di sessualità possibile e insegnare che “tutto è normale”. Sex Education è tornata con i suoi scorci pittoreschi, i look colorati dei suoi personaggi e nuove pacate, illuminate ed esaustive sul sesso. È ancora la storia dell’impacciato ma saggio Otis, della cinica e ribelle Maeve e dell’entusiasta Eric, ma è sempre più corale, sempre più focalizzata sui personaggi di contorno che cessano di essere tali per dividersi equamente il tempo filmico in questa annata.

Ritroviamo Otis ancora scosso per la frattura con Maeve e impegnato in una relazione clandestina; Eric ufficialmente in coppia con Adam, il quale di sforza di tenere a bada la sua indole introversa e aggressiva; Aimee si confronta ancora con le conseguenze delle molestie sul bus; Maeve lotta per il proprio futuro e cerca una “vera” madre mentre Jean affronta una gravidanza in età avanzata e il rapporto con il partner. Accanto a loro ognuno affronta i propri demoni, da Ola, vittima della nostalgia della madre a Lily, criticata per la sua passione per il sesso “alieno”; da Ruby, oppressa dalla sua doppia vita a Jackson, in cerca di un nuovo se stesso dopo aver rinunciato al ruolo di studente modello. Sex Education non gravita più intorno alla clinica del sesso di Otis e Maeve, ma c’è tuttavia, un nuovo elemento che attrae a sé tutti i personaggi e ne influenza le esistenze: la neo preside del liceo, Hope (Jemima Clarke di Girls), che introduce se stessa come un’educatrice cool e iconoclasta ma che cova uno spirito conservatore, colmo di pregiudizi nei confronti del sesso.

Hope è l’antagonista di questa stagione, votata a inculcare negli studenti il concetto di sex-shaming, a coercizzarli all’astinenza, a uniformarli e spersonalizzarli tramite varie imposizioni, come il codice di abbigliamento. La sua linea narrativa è il cardine di un’annata studiata per dimostrare quanto crociate reazionarie analoghe nella realtà non siano solo immorali, ma anche controproducenti. Gli autori sottolineano come tutt’ora gli impiegati del sistema scolastico manifestino disagio nell’assolvere il compiti di educatori sessuali, di quanto sia facile fare dieci passi indietro piuttosto che uno avanti. L’altra new entry a farsi portavoce dei temi portanti della stagione è quello di Cal (Dua Saleh), student* che si identifica come persona non binaria e che sfida apertamente la riforma di Hope. È uno dei personaggi più forti e positivi mai presentati nello show: giovane ma traboccante sicurezza di sé, è portavoce di una comunità alla quale ancora oggi le istituzioni non riconoscono il diritto a manifestare liberamente la propria identità.

Gli autori non si tirano indietro dall’intento di trattare ogni argomento possibile del proprio corso di educazione sessuale, approfondendo anche un tema raramente esplorato dal cinema: la sessualità dei disabili, tramite l’amico, confidente e vicino di casa di Maeve, Isaac. Gli otto episodi che compongono questa stagione si espandono, inoltre, fino a superare i limiti d’età; non solo la vita, l’amore e il sesso dei teenager, ma anche le esperienze sentimentali e sessuali degli adulti: le avventure da neo separata di Maureen, la madre di Adam; la vita di coppia di Miss Sands e Mr Hendricks, professori del liceo frequentato da Otis & co; i tentativi di avere bambini tramite fecondazione assistita di Hope e le discriminazioni di cui si sente investita Jean in qualità di mamma “anziana”.

Sex Education è ancora un’ottima serie perché non ha perso, anzi ha guadagnato ulteriormente, la capacità di creare dibattiti, di “illuminare”. Anche generando polemiche – una minoranza di spettatori più adulti si sentirà coinvolto e diviso dal rifiuto di Hope di considerare l’alternativa dell’adozione o dalla volontà della cinquantenne Jean di avere figli. Sex Education ha fatto più strada nell’istruire le giovani generazioni contemporanee al sesso informato, sicuro e consensuale di tante organi preposti. Tanto basterebbe a farne una serie pregevole, se non fosse anche molto di più: inconfondibile, spassosa, mai banale e con un cast impeccabile.

