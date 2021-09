iPhone 13: il tuo nuovo superpotere

17 Settembre 2021 – 13:50

Apple promuove il nuovo iPhone 13 come il tuo nuovo superpotere: mai claim è stato più azzeccato, perché questo son diventati gli smartphone oggi.

