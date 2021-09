Denis Villeneuve sostiene che i film Marvel ci rendono zombie

17 Settembre 2021 – 12:04

(foto: Wikipedia)È ormai diventato un filone fruttuoso, per non parlare di un sapido genere giornalistico, quello delle critiche sui film Marvel. Regolarmente a registi di grande calibro viene chiesta la loro opinione sui cinecomics che da oltre un decennio sbancano i botteghini di tutto il mondo e altrettanto regolarmente si ottengono dichiarazioni che spesso fanno discutere: l’ultimo in ordine di tempo è Denis Villeneuve, il regista canadese attualmente nelle sale con la sua versione di Dune, di cui presto arriverà anche una seconda parte.

Interpellato da El Mundo, il filmmaker è stato piuttosto deciso nelle sue rimostranze sul Marvel Cinematic Universe: “Forse il problema è che siamo messi di fronte a troppi film Marvel che non sono niente che un copia incolla di altri. Forse questo tipo di film ci ha trasformato in degli zombie“. In un’intervista successiva a Premiere ha spiegato meglio: “Se parliamo di Marvel il fatto è che questi film sono fatti tutti con lo stesso stampo. Alcuni filmmaker possono aggiungere qualche sfumatura, ma sono modellati nella stessa fabbricata. Non toglie niente a questi film, ma seguono tutti lo stesso formato“.

Insomma è probabile che non vedremo molto presto Villeneuve alla guida di un film di supereroi, eppure le sue parole fanno discutere. C’è da dire che il suo discorso si inseriva in un tema più ampio, quello dei film ad alto budget (come sono anche i suoi) e i messaggi che possono veicolare: “Basta pensare all’età dell’oro di Hollywood per vedere film commerciali che avevano una proposta artistica distintiva e quindi anche politica. Non ho mai avvertito come una perdita o un impedimento avere budget generosi“, ha aggiunto il regista: “Chi ha detto che i film dal budget considerevole non possono essere al contempo artisticamente rilevanti? Penso per esempio a Christopher Nolan o Alfonso Cuarón“. Quindi il problema, per i film Marvel, non è che siano mainstream e fatti per il grande pubblico, ma che non siano originali.

C’è chi ha fatto notare, però, che anche i film di Villeneuve spesso non partono da materiali totalmente originali: Blade Runner 2049, uscito nel 2017, era il sequel del grande film culto di Ridley Scott e a esso pagava tributo così come al libro di Philip K. Dick da cui la storia è tratta; ancora prima Arrival derivava dal racconto Storia della sua vita di Ted Chiang, mentre lo stesso Dune è tratto dal romanzo di Frank Herbert e risente, anche se portando tutto agli estremi opposti, dei precedenti tentativi di Lynch e Jodorowsky. Certo i film di questo regista sono spesso marcatamente diversi l’uno dall’altro, anche se è innegabile che la sua impronta è giustamente riconoscibile sempre. Resta da capire quanto valga al giorno d’oggi il discorso dell’originalità e della ripetitività rispetto alla produzione di opere d’arte (“nell’epoca della loro riproducibilità tecnica“, direbbe Walter Benjamin), e in particolare di film in un’epoca in cui siamo sommersi di revival, reboot, sequel e quant’altro.

Villeneuve non è certamente il primo grande autore a scagliarsi contro i blockbuster Marvel. L’apripista era stato alla fine del 2019 Martin Scorsese, che li aveva definiti “un luna park” (salvo poi correggere il tiro e precisare che sono “una nuova forma d’arte“). L’aveva seguito a ruota Francis Ford Coppola che li aveva bollati come “spregevoli”, e opinioni simili avevano espresso Ken Loach (“sono prodotti di consumo, come gli hamburger“) e Fernando Meirelles. C’è da dire che non tutti sono d’accordo con questo fronte anti-Marvel: in un tweet Neill Blomkamp, regista di District 9 e Humandroid, ha definito Villeneve un “fot***to coglione” per le sue dichiarazioni più recenti. Ironicamente, invece, negli scorsi giorni Chloè Zhao, regista premio Oscar per Nomadland, ha fatto sapere di aver convinto Marvel ad affidarle il prossimo film Eternals proprio prendendo ispirazione dai film di Villeneuve e dalla sua “capacità di creare mondi“.

What a fucking asshole https://t.co/vXH13aIAA1

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) September 16, 2021

I confini fra alto e basso, commerciale e artistico sono probabilmente molto più labili di quanto si pensi, anche quando si parla di cinecomics. È innegabile che il Marvel Cinematic Universe tragga la sua coerenza narrativa da un controllo molto forte e organico sullo sviluppo di ogni film, ma è anche vero che gli stessi Marvel Studios hanno affidato progetti ambiziosi a giovani registi dal piglio estremamente peculiare, come Taika Waititi e James Gunn, e ancora continuino a cercare filmmaker insoliti per i grandi giri di Hollywood, come Ryan Coogler per Black Panther, Zhao appunto per Eternals, Nia DaCosta per The Marvels e così via. Indubbiamente ci sarà sempre qualcuno a cui i film Marvel non piaceranno, anche solo per il loro incasso stratosferico e popolare. Per il resto ben venga che ci sia chi difenda e si scontri su una certa idea di cinema.

The post Denis Villeneuve sostiene che i film Marvel ci rendono zombie appeared first on Wired.

Fonte: Wired