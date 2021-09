Cosa stanno facendo in orbita i turisti spaziali di Inspiration4

17 Settembre 2021 – 17:29

Nella giornata di ieri sono decollati a bordo della navicella Crew Dragon Resilience e ora sono in orbita intorno alla Terra. I protagonisti della missione Inspiration4 non ritorneranno sul pianeta prima di sabato, ma durante il viaggio non c’è il rischio che si annoino, tra pasti a base di pizza ed esperimenti da portare a termine per la scienza.

Fonte: Fanpage Tech