WhatsApp attiva il supporto multi-dispositivo

16 Settembre 2021 – 13:51

Nell’ultima versione per iOS è stata aggiunta la funzionalità che permette di usare WhatsApp su più dispositivi senza l’obbligo dello smartphone.

The post WhatsApp attiva il supporto multi-dispositivo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico