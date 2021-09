Vince il torneo di videogiochi e per festeggiare si sloga una spalla: l’incidente negli USA

16 Settembre 2021 – 14:29

Il pro-player CakeAssault trionfa al torneo di Rivals of Aether. Succede però qualcosa di strano subito dopo la vittoria: il campione, galvanizzato dalla riuscita dell’impresa, comincia a saltare e a roteare le braccia, fino a quando non crolla per terra, contorcendosi dal dolore. Il motivo? Una slogatura della spalla causata dai festeggiamenti irruenti.Continua a leggere



Il pro-player CakeAssault trionfa al torneo di Rivals of Aether. Succede però qualcosa di strano subito dopo la vittoria: il campione, galvanizzato dalla riuscita dell’impresa, comincia a saltare e a roteare le braccia, fino a quando non crolla per terra, contorcendosi dal dolore. Il motivo? Una slogatura della spalla causata dai festeggiamenti irruenti.

Continua a leggere Il pro-player CakeAssault trionfa al torneo di Rivals of Aether. Succede però qualcosa di strano subito dopo la vittoria: il campione, galvanizzato dalla riuscita dell’impresa, comincia a saltare e a roteare le braccia, fino a quando non crolla per terra, contorcendosi dal dolore. Il motivo? Una slogatura della spalla causata dai festeggiamenti irruenti.

Fonte: Fanpage Tech