Suncall: Mini PC con CPU Intel (COUPON SCONTO 40€)

16 September 2021 – 10:09

Processore Intel, sistema operativo Windows 10 Pro e possibilità di collegare fino a tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K.

The post Suncall: Mini PC con CPU Intel (COUPON SCONTO 40€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico