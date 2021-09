Su Instagram c’è un font segreto (e famosissimo): ecco come sbloccarlo

16 Settembre 2021 – 14:29

Appare nelle Storie di alcuni utenti ma non si può ufficialmente selezionare. Le sue lettere e numeri hanno un profilo frastagliato e curve marcate che rimandano al passato: non per niente il font è pensato per richiamare i caratteri antichi delle vecchie pergamene, si chiama Papyrus e si può sbloccare in modo molto semplice.

Fonte: Fanpage Tech