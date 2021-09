Programma Artemis: 5 aziende per i lander lunari

16 September 2021 – 16:41

La NASA ha scelto cinque aziende che dovranno progettare i lander lunare per le future missioni Artemis, stanziando 146 milioni di dollari.

