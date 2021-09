Le patatine Google in edizione limitata sono andate a ruba

16 Settembre 2021 – 21:44

(Foto: Google)Per solleticare (letteralmente) l’appetito per il lancio dei nuovi Pixel 6, la divisione giapponese di Google ha scelto un gadget promozionale insolito come un pacchetto di patatine in edizione limitata che sono andate presto a ruba grazie anche alle condivisioni delle immagini sui social network.

Si chiamano Google Original Chips le patatine regalate dal colosso di Mountain View (per ora) al solo pubblico giapponese e come raccontato sulla pagina ufficiale della promozione non è stata una scelta a caso: “Prima del lancio autunnale del primo smartphone di Google dotato di chip genuini, abbiamo preparato delle chip genuine che ti permettano di sperimentarne la bontà il prima possibile“. Un simpatico gioco di parole tra i chip in senso elettronico e le chip in senso gastronomico, con la parola genuino che si rifà sia alla produzione in casa del processore – chiamato Tensor e già presentato in anteprima – e gli ingredienti naturali delle patatine.



Nel video promo il pacchetto mostra alcune delle funzioni cardine come la ricarica veloce e la comunicazione nfc per pagamenti al volo. Sono cinque le varianti della confezione, ognuna con un diverso gusto dal Taro alla Yuta, ma soprattutto con le medesime sfumature dei futuri smartphone che erano stati di fatto svelati su Twitter da Google stessa. Negli scorsi giorni sono arrivati nuovi dettagli con un video che ha mostrato più da vicino gli imminenti modelli, il cui design cambierà in modo netto rispetto al passato grazie al bordo (Camera Bar) che accoglie le fotocamere posteriori.

(Foto: Google)Come si può immaginare, i 10000 pacchetti di patatine speciali regalati da Google sono andati a ruba in pochi minuti visto che era una promozione fino a esaurimento scorte. Sarà ripetuta anche negli altri paesi che saranno coinvolti dall’uscita dei prossimi Pixel? Questa è la speranza di molti fan della gamma, compresi quelli italiani che ancora non hanno la certezza che i modelli giungano anche da noi, visto il precedente di Pixel 5.

The post Le patatine Google in edizione limitata sono andate a ruba appeared first on Wired.

Fonte: Wired