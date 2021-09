Inter – Real Madrid: come vedere la partita su tv e internet

16 Settembre 2021 – 18:44

(Foto: Amazon)Come seguire il big match di Champions League 2021/22 di oggi 15 settembre 2021 tra Inter e Real Madrid? La partita sarà trasmessa in esclusiva in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video per gli abbonati. Il collegamento inizia alle 19.30 con l’avvicinamento al fischio di inizio che sarà dato alle ore 21 e sarà seguito dagli highlights subito dopo il termine.

Per seguire Inter – Real Madrid si dovrà collegarsi all’apposita pagina su Amazon Prime Video oppure lanciare l’app Prime Video dal proprio dispositivo come smartphone Android o iOs, tablet, set-top box, console di gioco o smart tv, aprire il menu a tendina, fare tap su Categorie > Sport > I tuoi eventi in diretta e futuri. In alternativa, si può cercare Champions League dalla homepage.

Inter – Real Madrid fa parte delle 16 partite che saranno trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video: oltre alle due dei playoff già giocate, saranno in totale sei della fase a gironi, quattro degli ottavi di finale, due dei quarti di finale e le due semifinali. L’appuntamento fisso è quello del mercoledì con una delle squadre italiane: i prossimi appuntamenti saranno Juventus vs Chelsea di mercoledì 29 settembre e Zenit vs Juventus di mercoledì 20 ottobre, sempre alle 21.

Per guardare in diretta e in alta definizione Inter – Real Madrid di stasera servirà essere abbonati a Amazon Prime. Se non lo si fosse è possibile sottoscrivere il piano da 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese, che prevede una prova gratuita di 30 giorni. Oltre alle sedici partite di Champions League in esclusiva si potrà beneficiare di vantaggi come spedizioni gratis e veloci su milioni di prodotti, film e serie di Prime Video, libri di Prime Reading e i brani di Amazon Music.

Ecco tutte le indicazioni per seguire tutti i match di Champions League 2021/22.

