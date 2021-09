Instagram è tossico per le ragazze”: lo dice uno studio del social (che ha provato a nasconderlo)

16 Settembre 2021 – 14:29

Il giornale economico è venuto in possesso dei risultati di alcune ricerche interne al social network. Instagram risulterebbe dannoso per il 32% delle ragazze e il 14% dei ragazzi. I momenti difficili, legati a una percezione negativa del loro corpo, peggiorerebbero non appena si connettono alla piattaforma.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech