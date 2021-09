Inspiration4: civili nello spazio per tre giorni

16 Settembre 2021 – 10:49

Stanotte è iniziata la missione Inspiration4 di SpaceX, la prima con un equipaggio di civili che orbiteranno intorno alla Terra per tre giorni.

Fonte: Punto Informatico