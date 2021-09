I nuovi iPad già disponibili su Amazon: eccoli

16 Settembre 2021 – 16:49

Il nuovo iPad da 10,2 pollici è già disponibile per l’acquisto in preordine su Amazon (consegna il 24 settembre): tutti i modelli e le colorazioni.

Fonte: Punto Informatico